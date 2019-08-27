Робот Федор назвал причину своего опоздания на МКС
После стыковки со станцией кораблю «Союз МС-14» с роботом на борту потребуется несколько часов для выравнивания давления и проверки герметичности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Робот Федор, накануне прибывший на Международную космическую станцию, с юмором объяснил свою незапланированную задержку в полете, из-за которой он прибыл на МКС на три дня позже запланированного.
«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», - написал Федор на своей странице в Twitter.
Напомним, космический корабль «Союз МС-14», который доставил робота на МКС, успешно пристыковался к ней со второго раза. После этого потребуется несколько часов для выравнивания давления и проверки герметичности, после чего экипаж корабля вместе с Федором сможет перейти на космическую станцию.