Робот Федор назвал причину своего опоздания на МКС

Робот Федор, накануне прибывший на Международную космическую станцию, с юмором объяснил свою незапланированную задержку в полете, из-за которой он прибыл на МКС на три дня позже запланированного.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», - написал Федор на своей странице в Twitter.

Напомним, космический корабль «Союз МС-14», который доставил робота на МКС, успешно пристыковался к ней со второго раза. После этого потребуется несколько часов для выравнивания давления и проверки герметичности, после чего экипаж корабля вместе с Федором сможет перейти на космическую станцию.