Пугачева раскрыла имя своей преемницы
В опубликованном в социальных сетях ролике примадонна эстрады цитирует перефразированные слова собственной песни, указывая рукой на исполнительницу, которая займет ее место.
© Видео: lobodaoffical, Instagram © Фото: lobodaoffical, Instagram
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева назвала имя своей преемницы. Ей стала певица Светлана Лобода.
Об этом она лично сообщила в своем Instagram, где опубликовала видео с Пугачевой, которая цитирует на камеру перефразированные слова собственной песни. При этом примадонна указывает рукой на Лободу.
«Живи спокойно страна, у тебя еще одна», - говорит Пугачева, чем вызывает смех коллеги и людей за кадром.
Сама Лобода в ролике ведет себя спокойно и смеется со всеми, закрывая лицо руками. В подписи к видео она поблагодарила Пугачеву за благословение и зрителей за то, что «она есть».