Пугачева раскрыла имя своей преемницы

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева назвала имя своей преемницы. Ей стала певица Светлана Лобода.

Об этом она лично сообщила в своем Instagram, где опубликовала видео с Пугачевой, которая цитирует на камеру перефразированные слова собственной песни. При этом примадонна указывает рукой на Лободу.

«Живи спокойно страна, у тебя еще одна», - говорит Пугачева, чем вызывает смех коллеги и людей за кадром.

Сама Лобода в ролике ведет себя спокойно и смеется со всеми, закрывая лицо руками. В подписи к видео она поблагодарила Пугачеву за благословение и зрителей за то, что «она есть».