Reuters: Huawei выпустят 360 тысяч планшетов с российской ОС

Китайская компания Huawei намерена начать выпуск планшетов с российской операционной системой «Аврора». В данный момент китайская сторона ведет переговоры об этом с обладателем прав на нее, компанией «Ростелеком». Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, предполагается, что проект станет пилотным и будет использован при очередной переписи россиян в 2020 году.

По данным агентства, уже прошла презентация устройств, которые могут быть использованы, и речь в случае успешных переговоров будет идти о более чем 360 тысячах гаджетов.

«В настоящее время рассматриваются различные варианты сотрудничества с Huawei с участием Минкомсвязи. Пока мы не разглашаем детали, так как существует соглашение о конфиденциальности», - цитирует Reuters одного из своих источников.

Ранее вопрос сотрудничества уже обсуждали исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков; этот же вопрос поднимался на переговорах президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Напомним, о возможном сотрудничестве стороны заговорили после того, как США внесли китайскую компанию в список санкций, из-за которых обладатели техники Huawei потеряли доступ к обновлениям.