«Горсть памяти» с тамбовских братских могил доставили в Москву
Специальные контейнеры с землей будут переданы в музей «Дорога Памяти», который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ.
© Фото: Минобороны России
В Москву из Тамбовской области военнослужащие доставили 123 горсти земли, взятых с могил солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Акция называется «Горсть памяти», землю в столицу передают российские регионы и страны бывшего Советского Союза. В мероприятии участвовали военнослужащие, ветераны войны и военной службы, юнармейцы, почетные караулы: горсти земли с воинских захоронений поместили в специальные контейнеры - солдатские кисеты.
Землю доставят к месту будущего музея «Дорога памяти», который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в честь 75-летия Великой Победы. В музее также создадут экспозицию фотографий, послужных списков и перечня наград всех участников Великой Отечественной войны.