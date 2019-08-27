«Горсть памяти» с тамбовских братских могил доставили в Москву

В Москву из Тамбовской области военнослужащие доставили 123 горсти земли, взятых с могил солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция называется «Горсть памяти», землю в столицу передают российские регионы и страны бывшего Советского Союза. В мероприятии участвовали военнослужащие, ветераны войны и военной службы, юнармейцы, почетные караулы: горсти земли с воинских захоронений поместили в специальные контейнеры - солдатские кисеты.

Землю доставят к месту будущего музея «Дорога памяти», который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в честь 75-летия Великой Победы. В музее также создадут экспозицию фотографий, послужных списков и перечня наград всех участников Великой Отечественной войны.