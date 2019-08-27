В посольстве РФ в Японии подтвердили гибель россиянки на вулкане Фудзи

В посольстве России в Японии подтвердили «Звезде» информацию о гибели гражданки РФ во время восхождения на вулкан Фудзи. Пресс-атташе Татьяна Кочкина заявила, что не прекращается постоянный контакт со сторонами, занимающимися данным инцидентом.

«В посольство поступила информация – японцы подтвердили, что такая трагедия произошла. Обстоятельства пока еще выясняются. В связи с этим мы находимся на связи с полицией и родственниками погибшей девушки», - сказала дипломат.

Напомним, гибель россиянки произошла в результате несчастного случая на вулкане Фудзи. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать падение на нее камня или осколка горной породы. В данный момент японские правоохранители обследуют место происшествия с целью установления точной картины произошедшего.