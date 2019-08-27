«Союз МС-14» с роботом Федором на борту причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с российским антропоморфным роботом по имени Федор пристыковался к Международной космической станции. Эта попытка стала второй и успешном.

Стыковка прошла в автоматическом режиме. Факт причаливания корабля с роботом на борту подтвердили в Центре управления полетами.

После факта стыковки станции потребует несколько часов, чтобы выровнять давление и проверить герметичность. После проверки всех систем ЦУП даст экипажу разрешение открыть люк в «Союз МС-14».

Ранее корабль «Союз», на борту которого был робот Федор, проходил штатное сближение с МКС, но на последнем этапе возникли ранее не встречавшиеся колебания. Они помешали успешной стыковке. После этого экипажу МКС потребовалось вручную перестыковать модуль станции для второй попытки захода корабля.