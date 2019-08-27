Состояние пострадавшей в бассейне в Турции девочки ухудшилось

Ухудшилось состояние 12-летней девочки Алисы из Санкт-Петербурга, которая тяжело травмировалась на турецком курорте. У ребенка началась лихорадка.

Российские врачи дали свое разрешение на перелет на родину, но предупредили о возможных рисках для здоровья девочки, поэтому родители Алисы пока отказались от этой идеи. Доктора готовы к дистанционным консультациям турецких коллег, договоренность об этом уже достигнута. Помощь по сопровождению в Турции будет оказана по линии Министерства иностранных дел.

Напомним, 12-летняя Алиса пострадала в бассейне отеля в Турции, где ей засосало руку в трубу на его дне. Ее состояние постоянно находится на критической отметке: при первой попытке переключить пострадавшую на новый аппарат ИВЛ у девочки упало артериальное давление и ухудшилась вентиляция легких. Было принято решение прервать транспортировку, повторная же попытка увенчалась успехом.