Посольство РФ прокомментировало «отказ в визе» американскому сенатору

Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в российское посольство в Вашингтоне и не уведомлял дипломатов о планах посетить РФ. Так в дипмиссии отреагировали на заявление конгрессмена об отказе ему в визе на въезд в Россию.

В посольстве отметили, что «безосновательность обвинений сенатора не вызывает сомнений» и он настроен на конфронтацию, а не диалог с Россией.

«В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады. Вряд ли на такой основе можно серьезно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога с российскими парламентариями», - цитирует ответ дипломатов ТАСС.

Сообщение о том, что Джонсону якобы отказали в российской визе, появилось 26 августа на официальном сайте сенатора. Конгрессмен назвал происходящее «дипломатическими играми» российских чиновников и пообещал продолжить выступать за «решительный ответ на агрессию России».