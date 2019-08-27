Грязь, камни, обломки: последствия мощного селя во Владивостоке попали на видео

Во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего накануне ночью, сошел сель. Грязевый поток, содержащий грунт, камни и обломки деревьев, сошел на улице Ладыгина. В результате была перекрыта одна полоса двухполосной дороги, из-за чего автомашины были вынуждены проезжать по встречке.

Между тем, во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ливня, который ожидается в первой половине дня. Синоптики предполагают, что за 12 часов может выпасть около 50 мл осадков.

По сообщениям местных жителей, из-за сильных дождей сход грунта произошел и на других улицах города. За минувшую ночь во Владивостоке выпало около 40 мл осадков.

«По нашей информации на Ладыгина из-за ливня сошел грунт с деревьями. На месте уже оперативно работают бригады муниципального предприятия. Последствия будут устранены в ближайшее время», - приводит сообщение пресс-службы администрации города ТАСС.

Напомним, что всего несколько дней назад в регионе бушевал супертайфун «Кроса». Сильные осадки вызвали интенсивный подъем воды в реках, из-за чего были подтоплены придомовые территории, некоторые дома и участки местных дорог.