В резюме россиян появится новая строчка

На портале «Работа в России» появится возможность включать в резюме опыт волонтерства. Платформу также планируют интегрировать с системой «Добровольцы России».

Новую функцию для пользователей введут в следующем году. При размещении резюме можно будет указать свой добровольческий опыт, и на нем появится соответствующая отметка.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», – пояснил «Российской газете» заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Ранее рекрутеры рассказали, как происходит поиск кандидатов на замещение вакансий. Они уточнили, на что обращают вниманию в первую очередь, и какую роль для них играет резюме.