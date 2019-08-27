Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван самый популярный российский фильм XXI века

Тамара Астапенкова
04:07 27.08.2019
Экспертами были проанализированы около 6 миллионов оценок пользователей, выставленных различным отечественным фильмам.
Назван самый популярный российский фильм XXI века
© Фото: Victor Dmitriev, Russian Look, Globallookpress

Самой популярной картиной российского кинематографа, снятой в XXI веке, стала спортивная драма режиссера Николая Лебедева «Легенда №17». Экспертами были проанализированы около 6 миллионов оценок пользователей, выставленных различным отечественным фильмам.

По словам аналитиков, списки оцениваемых фильмов в разных возрастных группах отличались друг от друга. Но именно за «Легенду № 17» голосовали зрители всех возрастов.

«Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма “Легенда №17”», - сообщает РИА Новости с ссылкой на данные статистики одного из кинематографических сервисов.

Возрастная группа от 18 до 24 лет, помимо «Легенды № 17», выделила комедию «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки»  Евгения Невского и «Горько!» Жоры Крыжовникова.

Кинолюбители постарше, в возрасте от 24 до 34 лет, отметили картины Андрея Звягинцева «Левиафан», Александра Велединского «Географ глобус пропил», и «Битву за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

Возрастная группа зрителей от 35 до 44 лет отметила драмы «Остров» Павла Лунгина, «Сталинград» Федора Бондарчука и черную комедию «Жмурки» Алексея Балабанова. Рейтинг самых популярных отечественных фильмов был составлен к Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Напомним, что спортивная драма «Легенда № 17» рассказывает о легендарном хоккеисте Валерии Харламове, которого сыграл Данила Козловский. Премьера фильма состоялась в апреле 2013 года. Картина получила 6 статуэток премии «Золотой орел», в том числе и за «Лучший игровой фильм».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.08.2019, 23:40
Оборона, поиск и ликвидация: лучшие кадры межвидовых учений сил Северного флота и ВДВ на Таймыре
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.08.2019, 19:01
Экспортный Су-57 и новейший МС-21: в Жуковском готовятся к открытию МАКС-2019
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:26 В стране и мире
Авиакомпании Грузии задолжали России миллион долларов
03:41 В стране и мире
В МИД Молдавии заявили о готовности к диалогу с Россией
03:20 В стране и мире
Американский сенатор обвинил Россию в отказе дать визу
02:44 В стране и мире
Видео
Яркое пламя на фоне черного неба: пожар в центре Москвы попал на видео
01:07 В стране и мире
Волкер не увидел угрозы свободе слова в Украине
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван самый популярный российский фильм XXI века
Четвероногое лекарство: ученые назвали собак спасением от болезней сердца
Видео
Живая история: в Петербурге прошел футбольный турнир с участниками будущего фильма о «Динамо»
Ученые назвали главную опасность растительного масла
Видео
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
Пользователи Сети нашли живого «Стива Джобса» в Египте
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.