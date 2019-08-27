Назван самый популярный российский фильм XXI века

Самой популярной картиной российского кинематографа, снятой в XXI веке, стала спортивная драма режиссера Николая Лебедева «Легенда №17». Экспертами были проанализированы около 6 миллионов оценок пользователей, выставленных различным отечественным фильмам.

По словам аналитиков, списки оцениваемых фильмов в разных возрастных группах отличались друг от друга. Но именно за «Легенду № 17» голосовали зрители всех возрастов.

«Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма “Легенда №17”», - сообщает РИА Новости с ссылкой на данные статистики одного из кинематографических сервисов.

Возрастная группа от 18 до 24 лет, помимо «Легенды № 17», выделила комедию «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки» Евгения Невского и «Горько!» Жоры Крыжовникова.

Кинолюбители постарше, в возрасте от 24 до 34 лет, отметили картины Андрея Звягинцева «Левиафан», Александра Велединского «Географ глобус пропил», и «Битву за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

Возрастная группа зрителей от 35 до 44 лет отметила драмы «Остров» Павла Лунгина, «Сталинград» Федора Бондарчука и черную комедию «Жмурки» Алексея Балабанова. Рейтинг самых популярных отечественных фильмов был составлен к Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Напомним, что спортивная драма «Легенда № 17» рассказывает о легендарном хоккеисте Валерии Харламове, которого сыграл Данила Козловский. Премьера фильма состоялась в апреле 2013 года. Картина получила 6 статуэток премии «Золотой орел», в том числе и за «Лучший игровой фильм».