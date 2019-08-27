Россияне высказались против сна на рабочем месте

Почти 60% работодателей в России считают, что их сотрудникам не нужен перерыв на сон в рабочее время и только 20% высказываются за введение сиесты. Такие данные приводятся в новом опросе, в котором приняли участие более полутора тысяч работающих россиян.

Сами работники так же в большинстве не воодушевлены идеей вздремнуть во время трудового дня: за из них высказались 38%, тогда как против – 44%. При этом молодые сотрудники (до 24 лет) нуждаются в передышке сильнее. Спать на рабочем месте из них готов 51%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, таких всего 25%.

Интерес к сиесте у россиян упал, в частности, из-за прохладного лета. Так, в жарком 2012 году возможность дневного сна привлекала 65% сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не исключается возможность перевода сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, этому активно способствует технологический прогресс.