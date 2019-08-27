Привет из прошлого: под Орлом найден скелет древнего шерстистого носорога

Под Орлом, аспиранты Среднерусского института управления, являющегося филиалом РАНХиГС, нашли фрагменты скелета и черепа шерстистого носорога. Считается, что это млекопитающее исчезло 8 – 14 тысяч лет назад, а значительная часть периода его существования пришлась на последнее в истории Земли оледенение.

Шерстистый или волосатый носорог является представителем так называемой мамонтовой фауны. Ученые предполагают, что одной из причин его исчезновения стало изменение климата.

Древний носорог внешне похож на своего современного представителя, однако отличается телосложением и строением скелета. Найденные фрагменты шерстистого носорога аспиранты передали в местный краеведческий музей, специалисты которого отметили, что в последний раз такая удача улыбалась ученым еще до революции, сообщает «Вечерний Орел».

Ранее, в США был обнаружен огромный зуб, который принадлежал мегалодону - доисторическому океанскому хищнику, исчезнувшему от 2,6 до 3,6 миллионов лет назад. Оказывается, что зуб самой большой в мире акулы по размеру чуть больше человеческой ладони.