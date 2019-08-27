Авиакомпании Грузии задолжали России миллион долларов

Грузинские авиаперевозчики задолжали России за аэронавигационное обслуживание около миллиона долларов. Платежи не поступают по графику уже более десяти лет.

В конце июня в Министерстве транспорта РФ заявляли о сформировавшейся задолженности в размере 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей.

«По состоянию на сегодня сумма задолженности составляет порядка одного миллиона долларов», - сообщила РИА Новостям директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Договор по урегулированию долга был достигнут между существовавшей тогда Росаэронавигацией и Министерством экономического развития Грузии много лет назад. Однако с 2008 года он перестал соблюдаться грузинской стороной.

В столице Грузии Тбилиси 20 июня прошли массовые протесты, поводом для которых стал визит в страну депутата Госдумы РФ Сергей Гаврилова. Оппозиция возмутилась тем, что открывая сессию Международной ассамблеи православия, Гаврилов присел в кресло спикера грузинского парламента.

Ситуация вызвала осложнения в отношениях Тбилиси и Москвы. В связи с этим с 8 июля президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, также прекратилось и обратное сообщение. Авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines разрешат летать в Россию только после полного погашения задолженности.