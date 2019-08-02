На трассе «Сибирь» после потопа восстановлено движение: видео

В Иркутской области полностью восстановлено движение по федеральной трассе «Сибирь». Автомагистраль прошла тщательную проверку перед ее открытием для всех видов транспорта. Автомобильная пробка, в которой за 2 дня скопилось более полутора тысяч машин, постепенно становится меньше.

В регионах, сильнее других пострадавших от паводка, военнослужащие раздали уже около 3 тонн питьевой воды. Там же работает армейский передвижной медпункт. В наиболее пострадавшем от наводнения Тулуне военнослужащие роют специальные траншеи для отвода воды. В зоне бедствия все еще остаются более 1700 домов, а уровень реки Ия до сих пор превышает допустимые значения.

Между тем, на Дальнем Востоке ожидается новая волна паводка. По предварительным прогнозам, она накроет регион 7 августа.

В Приангарье второй раз за лето пришло наводнение. Люды были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения. Предыдущий паводок в Иркутской области начался в конце июня: вышедшие из берегов из-за обильных дождей и таяния горных ледников реки подтопили более десяти тысяч домов. Стихийное бедствие унесло жизни 25 человек, число пострадавших превышает 38 тысяч.