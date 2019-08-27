В МИД Молдавии заявили о готовности к диалогу с Россией

Молдавия и Россия должны нормализовать отношения между собой. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед визитом в Москву.

По его словам, между двумя государствами в последнее время накопилось много негатива. Попеску выразил готовность страны «разблокировать» торговлю с Россией.

«Мы заинтересованы в том, чтобы обсудить накопившиеся проблемы с тем, чтобы нормализовать отношения с Россией, чтобы снова выйти на ровный уровень экономических и политических отношений», – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии сняло запрет на поездки официальных лиц в Россию. Подобное ограничение существовало более двух лет. Президент Молдавии Игорь Додон также уже заявлял о намерении наладить отношения с Москвой.