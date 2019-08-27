Американский сенатор обвинил Россию в отказе дать визу

Член сената США Рон Джонсон заявил о том, что российское правительство якобы отказало ему в визе на въезд в страну. Он планировал посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского конгресса.

Целью визита сенатора назывались переговоры с российскими чиновниками, представителями американского бизнеса и «организаций гражданского общества». Комментируя никем не подтвержденный официально отказ в визе, Джонсон отметил, что «российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием».

«Независимо от этого мелкого оскорбления, я буду продолжать выступать за решительный ответ на агрессию России, и откровенный диалог, когда это возможно», – цитирует сенатора его официальный сайт.

Ранее в МИД РФ назвали «откровенной ложью» заявления США об отказе в визах учителям. Там отметили, что ситуация сложилась с точностью до наоборот и именно американская сторона первой развязала «визовую войну».