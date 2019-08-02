СМИ сообщили о новых санкциях США против России по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Отмечается, что второй пакет был подготовлен государственным департаментом совместно с министерством финансов США в марте, с тех пор ожидая подписания президента. К незамедлительному подписанию Трампа подталкивали члены палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол.

Для этого американскому лидеру были направлены письма с требованием о вводе санкций, передает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации. В случае несогласия с позицией Конгресса, законодатели не исключили «корректирующих» шагов от соответствующих государственных органов.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери в марте 2018 года. Следствие выявило на месте в ходе расследования следы некого нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В связи с этим Британия обвинила Россию в инциденте, однако Москва все обвинения последовательно и аргументированно отвергла.