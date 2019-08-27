Просрочка по потребительским кредитам снизилась в России в два раза

За последние три года уровень просрочки по потребительским кредитам снизился в два раза, с 8% до 4%, что подтверждает позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об относительной стабильности на финансовом рынке.

В исследовании, которое проводили эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, говорится, что за последние три года кредитный портфель ускорил свой рост почти на 20% и составил на 1 июля 2019 года 16 триллионов рублей.

По мнению аналитиков, при росте кредитного портфеля, у физических лиц накопленные долги не становятся просроченными, что говорит о контроле над беззалоговом кредитованием.

«Уменьшение просроченной задолженности может быть связано с активным процессом рефинансирования: из-за смягчения монетарной политики регулятора и развития конкуренции между банками россияне берут новые кредиты под более низкие проценты и оплачивают старые долги», - приводят слова заведующего научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко «Известия».

По словам Домащенко, на данный момент нет поводов для беспокойства, так как рынок стабилен. Уменьшение доли просрочек по кредитам подтверждают и в крупнейших банках России.