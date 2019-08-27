Яркое пламя на фоне черного неба: пожар в центре Москвы попал на видео

Пожар, произошедший в центре Москвы, на улице Малая Дмитровка, дом 25, попал на видео. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из окна жилого дома. На данный момент открытое горение уже ликвидировано.

На данный момент известно, что загорелась пятикомнатная квартира. По предварительной информации, помещение сдавалось под офисы. Возгорание произошло в одной из комнат, площадью около 10 кв. м.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на шестом этаже здания. На место ЧП прибыли 15 пожарных расчетов МЧС. Когда открытое горение в помещении было сбито, то пламя ушло в перекрытия между пятым и шестым этажами. Но с ним быстро удалось справиться.