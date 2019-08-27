Четвероногое лекарство: ученые назвали собак спасением от болезней сердца

Владельцы домашних животных, особенно собак, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли чешские и итальянские исследователи, проанализировав влияние данного фактора на здоровье кровеносной системы организма.

В эксперименте приняли участие 1769 человек без сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые учли индекс массы тела испытуемых, их диету, физическую активность, отношение к курению, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и общий уровень холестерина. После этого они сравнили показатели владельцев домашних животных с показателями тех, у кого нет питомцев.

«Люди, которым принадлежало какое-либо животное, чаще сообщали о большей физической активности, хорошей диете и идеальном уровне сахара в крови», - цитирует руководителя исследования Андреа Маугери Medicalxpress.

По ее словам, лучше всего чувствовали себя те люди, у которых была собака, при этом результаты не зависели от их возраста, пола и образования. Ученые связывают подобный феномен с тем, что наличие собаки побуждает людей чаще гулять на улице, больше ходить и играть в активные игры со своим питомцем. Кроме того, домашние животные улучшают психическое состояние людей и спасают их от чувства одиночества.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что собаки помогают своим владельцам бороться с ожирением. А исследователи из Италии, в свою очередь, назвали четвероногих друзей залогом долголетия.