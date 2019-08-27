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В Сирии сравнили США с полицейским с дубинкой

Тамара Астапенкова
23:49 27.08.2019
В Вашингтоне призывают игнорировать международную выставку в Дамаске.
В Сирии сравнили США с полицейским с дубинкой
© Фото: wikimedia

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан прокомментировала действия США в адрес участников международной выставки в Дамаске. Политик считает, что Вашингтон показывает свой страх, но при этом пытается выглядеть, как «полицейский с дубинкой».

«Интересоваться тем, кто приедет на выставку, и определять какие-то конкретные санкции для участников <...> означает, что они боятся. Такому государству как США, не престало говорить о таких мелких вещах», - заявила Бусейна Шаабан.

Международная выставка в Дамаске проводилась с 1954 по 2011 год. Из-за кризиса ярмарку не проводили 6 лет. Свою работу она возобновила в 2017, вызвав настоящий ажиотаж. В этом году международная выставка пройдет с 28 августа по 6 сентября. На нее планируют приехать участники, как минимум из 38 стран, сообщает РИА Новости с ссылкой на Syria TV.

В свою очередь дипмиссия США в Дамаске в соцсетях призывает игнорировать международную выставку и грозится санкциями в адрес участников ярмарки. Более того, дипломаты предлагают оповещать их через электронную почту о конкретных участниках мероприятия.

Москва в курсе угроз, исходящих от США, и считает действия Вашингтона попыткой сорвать проведение международной выставки, что наносит ущерб самой Сирии.

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