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Пожар не прекращается: ВСУ обстреляли Зайцево из минометов

Анна Касаткина
23:32 27.08.2019
В ДНР призвают международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее.
Пожар не прекращается: ВСУ обстреляли Зайцево из минометов
© Фото: Міністерство оборони України Facebook

Украинские силовики продолжают обстрел села Коминтерново и окраин Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) 27 августа. В поселке Зайцево из-за этого загорелся жилой дом, который не удается потушить пожарным.

В экстренном сообщении представителя Народной милиции ДНР говорится, что от очередной провокации страдают безоружные мирные люди.

«В 18:55 и в 19:30 оккупанты из 36-й бригады… открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов по Ленинскому и Коминтерново, выпустив восемь мин по окраинам мирных населенных пунктов. Одновременно с этим, в 19:10 боевики из 53-й бригады… обстреляли Зайцево (южное) из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, используя при этом зажигательные боеприпасы», – следует из заявления.

Отмечается также, что в Зайцево загорелся жилой дом, к которому спасатели не могут подобраться из-за не прекращающегося огня. Информация о жертвах и других разрушениях уточняется. В ДНР призывают международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли по Коминтерново 20 выстрелов из танков и разрушили четыре жилища. Кроме того, в результате обстрела жители села лишились электричества и связи.

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