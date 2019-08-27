Зампостпреда РФ при ООН назвал общее число террористов ИГИЛ* в Сирии
По словам Геннадия Кузмьина, на территории САР также действует множество других террористических формирований.
© Фото: Muhmmad Al-Najjar, globallookpress
Общее число террористов ИГ* и их сторонников в Сирии составляет около 3 тысяч человек. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.
«На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тысяч человек», - заявил российский представитель.
При этом Кузьмин отметил, что на территории САР действует множество других террористических формирований.
*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России