Зампостпреда РФ при ООН назвал общее число террористов ИГИЛ* в Сирии

Общее число террористов ИГ* и их сторонников в Сирии составляет около 3 тысяч человек. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

«На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тысяч человек», - заявил российский представитель.

При этом Кузьмин отметил, что на территории САР действует множество других террористических формирований.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России