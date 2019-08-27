«Атмосфера дружбы и борьбы»: Путин подвел итоги WorldSkills-2019 в Казани

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где принял участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019. Накануне там прошел четвертый, заключительный день работы чемпионата мира рабочих профессий. В рамках соревнования полторы тысячи сантехников, пекарей, электриков, фрезеровщиков из разных стран выполняли специальные задания. В своей речи глава государства поблагодарил организаторов и участников соревнований.

«Я бы хотел поблагодарить движение WorldSkills International, лично господина Саймона Бартли за доверие и поддержку и подтвердить нашу приверженность ценностям WorldSkills», - заявил Путин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, которое проходит на стадионе «Казань Арена».

Путин подчеркнул, что Россия впервые проводила такое соревнование, которое стало самым крупным и представительным в истории движения. По его словам, организаторы турнира сделали все возможное для того, чтобы создать атмосферу дружбы, справедливой борьбы и здоровой конкуренции для участников из более чем 60 стран.