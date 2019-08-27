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СМИ: Минпросвещения разработало правила поведения педагогов в соцсетях

Ян Брацкий
22:24 27.08.2019
Новые правила запрещают учителям размещать материалы порнографического характера пропагандировать самоубийство и употребление наркотиков, а также ругаться матом.
СМИ: Минпросвещения разработало правила поведения педагогов в соцсетях
© Фото: Michael Weber imageBROKER.com, Globallookpress

В России разработали новый свод правил для школьных педагогов в социальных сетях. Обновленная редакция типового кодекса, над которой помимо Минпросвещения трудились представители общероссийского профсоюза педработников, предусматривает четкие правила поведения для учителей.

Среди них запрет на публикацию любых материалов порнографического содержания, способах самоубийства, пропаганда употребления запрещенных препаратов, включая алкогольные напитки, а также использование нецензурно брани.

Примечательно, что о размещении фотографий педагогов в купальниках на их личных страницах в соцсетях, в своде правил ничего не говорится. А ведь для некоторых работников школ это стоило карьеры.

Что касается педагогического дресс-кода, то в новой редакции этического кодекса предусмотрены и другие послабления. Если раньше учитель должен был соответствовать деловому стилю, то теперь ему достаточно придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы, сообщают «Известия».

Что подразумевается под этим термином уточнить не удалось. В Минпросвещения и в представительстве профсоюза работников образования своих разъяснений и комментарием пока не дали.

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