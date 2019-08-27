Путин: в России модернизируют 60 аэропортов

В России планируется модернизировать 60 аэропортов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время осмотра новой саратовской воздушной гавани Гагарин.

«На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», - сказал глава государства.

Российский лидер также назвал новый аэропорт Гагарин замечательным подарком Саратову.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во вторник, 27 августа, прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин.

Гагарин - второй в истории современной России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Воздушную гавань воздвигли в 20 километрах от Саратова. Из федерального бюджета на строительство было выделено 7,22 миллиарда рублей, еще 8,2 миллиарда рублей вложили в проект частные инвесторы.

Двадцатого августа воздушная гавань официально начала свою работу и приняла первый регулярный рейс.