Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу

Кроме того, в следующем году планируется ввод в строй ангарного комплекса ВПП-3 с авиационно-технической базой. В составе данного комплекса запланировано открытие семи ангаров для технического обслуживания воздушных судов, а также стоянки для специальной техники наземного обслуживания и служб аэродрома.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.