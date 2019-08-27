Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу
Запуск третьей взлетно-посадочной полосы должен существенно увеличить пропускную способность аэропорта.
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Столичный аэропорт Шереметьево анонсировал запуск третьей взлетно-посадочной полосы. Ввод ее в эксплуатацию призван увеличить пропускную способность крупнейшей российской воздушной гавани с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.
«1 сентября 2019 года международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3)», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Кроме того, в следующем году планируется ввод в строй ангарного комплекса ВПП-3 с авиационно-технической базой. В составе данного комплекса запланировано открытие семи ангаров для технического обслуживания воздушных судов, а также стоянки для специальной техники наземного обслуживания и служб аэродрома.