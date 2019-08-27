Еще один сенатор из США заявил об «отказе» в выдаче визы РФ

Сенатор от демократической партии США Крис Мерфи пожаловался, что ему отказали в выдаче визы для поездки в Россию. В Москву сенатор-демократ намеревался прибыть в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

В заявлении, которое Мерфи опубликовал на своем сайте, он выступил за развитие двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, сенатор напомнил о важности двустороннего общения в свете обоюдной ответственности двух государств за мировую безопасность и стабильность.

Крис Мерфи известен как один из самых ожесточенных критиков Кремля и сторонник введения санкций за так и не доказанное вмешательство Москвы в американские президентские выборы, которые якобы имели место при избрании Дональда Трампа.

Ранее коллега Мерфи, но уже из республиканской партии, Рон Джонсон заявил об аналогичных проблемах. Правда, сотрудники российского посольства уличили его во лжи, заявив, что республиканец не обращался с просьбой оформить ему въездные документы. Дипломаты посчитали, что своим заявлением Джонсон искажает внешнюю политику России.