В Киеве задержали экс-главу Минздрава Украины
Украинские правоохранительные органы расследуют в отношении Раисы Богатыревой дело о завладении чужим имуществом.
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В аэропорту Киева задержали экс-главу украинского Минздрава Раису Богатыреву. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Да, задержали», - приводят «Украинские новости» слова руководителя МВД.
Других подробностей Аваков не сообщил.
Богатырева была уволена с поста министра здравоохранения Украины в 2014 году. Сейчас украинские правоохранительные органы расследуют в отношении нее дело о завладении чужим имуществом.