На Украине возбудили дело против Парубия из-за событий в Одессе в 2014 году

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия и проверит его причастность к организации беспорядков, повлекших гибель людей в Одессе 2 мая 2014 года. Такое заявление сделал экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, который ранее подал в ГБР заявление о преступлениях, предположительно, совершенных Парубием.

«Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление», - заявил Портнов.

Как пишет газета «Известия», юрист отметил, что данное расследование «будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности». Андрей Портнов при этом подчеркнул, что «все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы», чтобы впредь на Украине «никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы».

Напомним, 2 мая 2014 года радикалы подожгли одесский Дом профсоюзов, где укрылись противники Евромайдана. Десятки людей сгорели заживо, сотни пострадали. Расследование дела идет до сих пор. Виновные в совершении этого преступления не наказаны.