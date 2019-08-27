«Обстоятельства меняются»: Макрон заявил о конце западной гегемонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором конце доминирования Запада в мире. Свое пророчество лидер Пятой республики озвучил в стенах Елисейского дворца, выступая перед послами различных государств.

Говоря о перспективах будущего миропорядка, президент Франции отметил Москву и Пекин, которые по его мнению, проводят очень успешную стратегию и укрепляют свои позиции на международной арене.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», - сказал французский лидер.

Говоря о необходимости совместного освоения космоса французский лидер отметил безальтернативность сотрудничества с Россией, сообщает РИА Новости.

В своей речи Макрон еще не раз упомянул Москву, призвав пересмотреть отношения с Кремлем и заявив о том, что Россия является частью Европы, а любые попытки воспрепятствовать такому сближению - большая ошибка.