Момент обрушения моста с пешеходами в Турции попал на видео

На кадрах видно, как по переправе идут пешеходы. Вдруг на асфальте образовывается трещина, которая очень быстро увеличивается в размерах. А еще через несколько секунд конструкция проваливается, утаскивая за собой двоих человек и припаркованный автомобиль. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.

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