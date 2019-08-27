Момент обрушения моста с пешеходами в Турции попал на видео
Во время инцидента пострадали два человека.
© Видео: VOA News, twitter © Фото: hurriyet
В турецком городе Терме обрушилась часть моста. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как по переправе идут пешеходы. Вдруг на асфальте образовывается трещина, которая очень быстро увеличивается в размерах. А еще через несколько секунд конструкция проваливается, утаскивая за собой двоих человек и припаркованный автомобиль. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.
Предположительно, мост рухнул из-за сильных дождей, которые размыли его опоры.