Полиция отпустила на волю четыре тысячи контрабандных черепах из Казахстана
Автомобиль с контрабандным грузом живых черепах сотрудники полиции остановили в Оренбургской области месяц назад.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Более четырех тысяч редких черепах, которых пытались контрабандой вывезти из Казахстана в Россию, сегодня выпустили на волю.
Автомобиль с животными, занесенными в Красную книгу, задержали в Оренбургской области еще месяц назад. Тогда водитель заявил, что ничего не знает о своем грузе.
Живой товар общей стоимостью более семи с половиной миллионов рублей перевозили в душном прицепе под видом капусты. После изъятия за рептилиями ухаживали оренбургские полицейские. Сейчас черепахи вернулись домой. Их выпустили в естественную среду обитания в Арысском массиве Казахстана.