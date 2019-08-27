Полиция отпустила на волю четыре тысячи контрабандных черепах из Казахстана

Более четырех тысяч редких черепах, которых пытались контрабандой вывезти из Казахстана в Россию, сегодня выпустили на волю.

Автомобиль с животными, занесенными в Красную книгу, задержали в Оренбургской области еще месяц назад. Тогда водитель заявил, что ничего не знает о своем грузе.

Живой товар общей стоимостью более семи с половиной миллионов рублей перевозили в душном прицепе под видом капусты. После изъятия за рептилиями ухаживали оренбургские полицейские. Сейчас черепахи вернулись домой. Их выпустили в естественную среду обитания в Арысском массиве Казахстана.