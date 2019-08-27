Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире МАКС-2019 ТЕГИ

На МАКС-2019 представили космический ядерный буксир

Ян Брацкий
20:29 27.08.2019
Проект не имеет аналогов в мире и его разработка ведется в России последние девять лет.
На МАКС-2019 представили космический ядерный буксир
© Фото: ТРК Звезда

Макет космического ядерного буксира впервые продемонстрировали на стендах Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Его разработкой занимается ГК «Роскосмос».

Транспортно-энергетический модуль с ядерной энергоустановкой предназначен для доставки грузов в отдаленные уголки космоса, что будет необходимым в случае начала освоения соседних планет и при создании постоянных обитаемых баз. Уже разработана конструкторская документация, изготовлены и протестированы некоторые составные части макета будущей конструкции. Теперь предстоит провести испытания элементов ядерной энергоустановки в условиях открытого космоса.

Не исключено, что новейшая российская разработка будет использоваться при освоении Луны. Ранее Роскосмос объявил открытый тендер на проведение исследований, необходимых для реализации пилотируемых полетов на поверхность земного спутника. Начальная сумма контракта составляет более 373 миллионов рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.08.2019, 11:54
Арктические стражи: комплексы «Тор-М2ДТ» заступили на боевое дежурство в Заполярье
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.08.2019, 19:05
Стал известен облик стелс-беспилотника «Охотник» с плоским соплом
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
МАКС-2019
20:29 В стране и мире
На МАКС-2019 представили космический ядерный буксир
19:34 В стране и мире
Видео
Заоблачное зрелище: в небе над Жуковским состоялись демонстрационные полеты в рамках МАКС-2019
19:05 ОПК
Стал известен облик стелс-беспилотника «Охотник» с плоским соплом
18:47 В стране и мире
Видео
Сотни авиационных новинок от разработчиков из 33 стран: в Жуковском открылся МАКС-2019
18:14 ОПК
Путин обсудил с Эрдоганом возможность совместной работы по Су-57
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:19 В стране и мире
На Украине возбудили дело против Парубия из-за событий в Одессе в 2014 году
20:49 В стране и мире
«Обстоятельства меняются»: Макрон заявил о конце западной гегемонии
20:29 В стране и мире
На МАКС-2019 представили космический ядерный буксир
20:11 В стране и мире
Видео
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
19:34 В стране и мире
Видео
Заоблачное зрелище: в небе над Жуковским состоялись демонстрационные полеты в рамках МАКС-2019
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Высший пилотаж Су-57 и полет МС-21: кадры летной программы МАКС-2019
Видео
Редкое свинство: участники конкурса едва не порвали поросенка на Украине
В резюме россиян появится новая строчка
Видео
Живая история: в Петербурге прошел футбольный турнир с участниками будущего фильма о «Динамо»
Ученые назвали главную опасность растительного масла
Видео
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.