На МАКС-2019 представили космический ядерный буксир

Макет космического ядерного буксира впервые продемонстрировали на стендах Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Его разработкой занимается ГК «Роскосмос».

Транспортно-энергетический модуль с ядерной энергоустановкой предназначен для доставки грузов в отдаленные уголки космоса, что будет необходимым в случае начала освоения соседних планет и при создании постоянных обитаемых баз. Уже разработана конструкторская документация, изготовлены и протестированы некоторые составные части макета будущей конструкции. Теперь предстоит провести испытания элементов ядерной энергоустановки в условиях открытого космоса.

Не исключено, что новейшая российская разработка будет использоваться при освоении Луны. Ранее Роскосмос объявил открытый тендер на проведение исследований, необходимых для реализации пилотируемых полетов на поверхность земного спутника. Начальная сумма контракта составляет более 373 миллионов рублей.