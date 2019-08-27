Заоблачное зрелище: в небе над Жуковским состоялись демонстрационные полеты в рамках МАКС-2019

Сегодня в небе над Жуковским не стихает рев авиационных двигателей. Экипажи вертолетов и самолетов демонстрируют мощь и маневренность своих машин на высочайших скоростях.

Летная программа авиакосмического салона МАКС-2019 поражает своей энергичностью. Первыми над взлетно-посадочной полосой Жуковского проходит вся линейка российских вертолетов.

После этого в небе появляется МИ-28, хорошо зарекомендовавший себя в сирийском конфликте и получивший новое бортовое и стрелковое оборудование. Кроме того, еще и дополнительную защиту, а также новую навигационно-прицельную систему.

Затем - удивительный и неожиданный пилотаж МИ-38, так называемого среднетяжелого вертолета. Здесь, на авиакосмическом салоне, он впервые представлен в vip-варианте.

Следом динамичный, практически самолетный пилотаж на К-52, пилоты которого исполняют высокие горки и виражи.

Затем состоялся полет новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21-300: крутые виражи, практически отвесный набор высоты с переходом в горку и проход над полосой на крейсерской скорости с убранной механизацией.

Заключительным этапом летной программы сегодняшнего дня стало пилотирование самолетов линейки холдинга «Сухой». Сначала в воздух поднялись все самые современные машины и начался демонстрационный полет с проходом Су-34 и Су-35. Затем были показаны настоящие чудеса на виражах в исполнении Су-57.

Такого не может ни один самолет в мире - пилотирование на околонулевых скоростях. Новейший истребитель практически зависал в воздухе. Истребитель практически с нуля набирает скорость полторы тысячи километров в час и опять сбрасывает ее до ноля.

Сегодня в Жуковском начались научно-практические конференции о модернизации этого самолета. В ближайшее время уже серийная машина получит двигатели второго этапа. Изменения коснутся и бортового навигационного оборудования - радарной группы. После всех доработок самолет продвинется до позиции 5+.