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Сотни авиационных новинок от разработчиков из 33 стран: в Жуковском открылся МАКС-2019

Антон Талпа
18:47 27.08.2019
Посетители авиасалона смогли увидеть современный скафандр для корабля «Федерация» «Сокол-М», новейший истребитель Су-57, среднемагистральный самолет МС-21 и вертолет Ми-38 с салоном от лимузина.
Сотни авиационных новинок от разработчиков из 33 стран: в Жуковском открылся МАКС-2019
© Фото: Kremlin Pool, globallookpress

Макет космического ядерного буксира, который разрабатывают в России, сегодня впервые показали на Международном авиакосмическом салоне. Он в перспективе сможет доставлять грузы на другие планеты. И это только одна из многочисленных новинок представленных на МАКС-2019. Свои передовые разработки демонстрируют 827 компаний из 33 стран.

На мероприятии представили «Сокол-М» - современный скафандр для корабля «Федерация». По словам разработчиков, новинку запустят в серийное производство в скором будущем.

Посетители авиасалона также смогли увидеть новейший российский истребитель Су-57 и среднемагистральный самолет МС-21.

Не обошлось и без раритета. Например, энтузиаст Алексей Саушкин показал вертолет Ми-2, возраст которого превышает 40 лет. Авиатехник-любитель восстановил воздушное судно и теперь оно летает как новое.

К слову, прогресс - вещь упрямая и на смену старым вертолетам приходят новички, такие как Ми-38 с салоном от лимузина.

Зрители МАКС-2019 смогли увидеть и старые самолеты. Ту-144 - один из самых известных. Лайнер летал до конца 1980-х годов. Его максимальная скорость составляла 2430 километров в час при невероятном расходе топлива.

В день открытия МАКС-2019 уже были заключены первые контракты. Их итоговая сумма пока неизвестна, но, судя по представленным разработкам, она довольно внушительная.

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