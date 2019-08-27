Шойгу прокомментировал исполнение сочинских соглашений по Идлибу

Сочинские соглашения между Россией и Турцией по Идлибу выполняются, однако есть некоторые проблемы и трудности. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуацию в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Глава оборонного ведомства РФ отметил, что в Идлибскую зону деэскалации были эвакуированы все группы, в числе которых оказалось почти 37 тысяч человек, из всех остальных зон, которые продолжали действовать на юге, в центре САР и рядом с Дамаском.

«Сегодня осталась одна, она работает, работает, на мой взгляд, напряженно, непросто, сложно. Идет совместное патрулирование, внутри зоны деэскалации ходят турецкие патрули, снаружи - наши патрули. Из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки и обстрелы. Мы уведомили наших турецких коллег о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем», - заявил Шойгу.

О создании демилитаризованной зоны в Идлибе Москва и Анкара договорились в сентябре прошлого года. В зоне деэскалации оказались около 30 тысяч боевиков.

В начале августа сирийские силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня при условии соблюдения Турцией обязательств по сентябрьским соглашениям, однако армия перешла в наступление, после того как боевики воспользовались затишьем и осуществили несколько вооруженных атак на правительственные силы. Сергей Шойгу выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки.