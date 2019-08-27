Мост с людьми обрушился в Турции после проливных дождей

Два человека пострадали в результате обрушения фрагмента моста в Турции. Инцидент произошел в городе Терме черноморской провинции Самсун после проливных дождей. По одной из версий, осадки подмыли основание конструкции, что и привело к ее обрушению.

Мэр города Али Килича отметил, что выезд на мост был закрыт сразу после начала дождей, однако жители все равно пользовались дорогой. Вместе с двумя пострадавшими в огромную яму рухнул микроавтобус, который каким-то чудом не упал на людей, сообщает Daily News.

По сообщениям медиков, никто из пострадавших не получил серьезных травм. В ближайшее время строители приступят к восстановлению разрушенных конструкций.