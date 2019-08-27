Выгоревшие поля: кадры последствий танкового обстрела ВСУ Коминтерново

Опубликованы кадры последствий обстрела подразделениями Вооруженных сил Украины села Коминтерново на юге Донецкой народной республики. На кадрах видно, как горят поля и пламя вплотную приближается к высоковольтным линиям электропередачи. Жители пострадавших от обстрела районов остались без электричества и связи.

Стоит отметить, что с 21 июля в зоне ведения боевых действий объявлено бессрочное перемирие, которое украинские военнослужащие, по заверениям разведки ДНР и ЛНР, используют для перегруппировки сил и средств, а также для наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения боевой техники ВСУ используют объекты гражданской инфраструктуры и жилые дворы.