Путин на встрече с Эрдоганом призвал стабилизировать обстановку в Сирии

Ситуацию в Сирии необходимо стабилизировать. Немаловажную роль при этом должно сыграть политическое урегулирование конфликта. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом российский лидер озвучил общую позицию глав двух государств о приверженности территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и недопустимости деления САР на зоны влияния.

Кроме того, Владимир Путин заявил о готовности России и Турции принять дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе, на северо-западе Сирии.

«Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе. Убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов», - заявил Путин.

При этом российский президент отметил, что понимает обеспокоенность турецких властей ситуацией с обеспечением безопасности на границе с Сирией. Очередным шагом к деэскалации и возвращению сирийцев к мирной жизни должно стать формирование конституционного комитета, который начнет свою работу в Женеве в ближайшее время, считают главы России и Турции.