Пассажирский самолет вспыхнул перед вылетом из аэропорта Пекина

В аэропорту Пекина вспыхнул пассажирский самолет А330-300 авиакомпании Air China. Огромный лайнер готовился к отправке в Токио, когда пассажиры почувствовали в салоне запах гари. По одной из версий, возгорание произошло в грузовом отсеке воздушного судна. Капитан самолета принял решение об экстренной эвакуации всех находящихся на борту. Людей спустили по надувным трапам в считаные минуты.

Многочисленные очевидцы произошедшего сумели снять инцидент на видео, которое сейчас распространяется по социальным сетям. На кадрах видно горящий лайнер и бегущих пассажиров. О пострадавших в результате ЧП не сообщается, аэропорт столицы КНР работает в штатном режиме.