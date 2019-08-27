Путин купил Эрдогану мороженое на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин во время посещения МАКС-2019 угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. Главы двух стран после осмотра экспозиций подошли к палатке с лакомством, после чего Путин поинтересовался имеющимся ассортиментом.

«Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть ванильное», - рассказала девушка президенту России.

После этого Путин приобрел себе и Эрдогану мороженое разных видов. Президент Турции сразу распечатал продукт и попробовал. Российский лидер тоже надкусил стаканчик с шоколадным мороженым, а затем предложил угостить лакомством всех членов делегаций двух стран.