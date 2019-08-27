Сотрудники ГБР заблокировали Верховную раду

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник, 27 августа, повторно заблокировало центр управления системой для голосования в Верховной раде. Такое заявление сделал спикер украинского парламента Андрей Парубий, отметив, что силовики делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в Раде.

«Факт внедрения использования сенсорной кнопки ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против сотрудников аппарата Верховной рады Украины», - заявил Парубий во время брифинга.

Спикер Верховной рады при этом напомнил, что 23 августа, когда было запланировано общее тестирование сенсорной кнопки, следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований пришли для проведения следственных действий в компьютерном центре парламента, чем заблокировали его работу.