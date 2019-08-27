Акушерка погибшей на Ставрополье при родах девушки уволилась

Врач-акушер села Курсавка Ставропольского края, чья пациентка скончалась при родах, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее акушерку отстранили от работы на время следствия.

Инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс, произошел 15 августа. Во время операции кесарева сечения умерла 24-летняя пациентка.

По словам родственников погибшей, проводившие операцию врачи сбежали прямо во время родов. Одна акушерка сослалась на плохое самочувствие, другой якобы позвонил муж и попросил срочно приехать. Тем временем состояние пациентки постепенно ухудшалось: она потеряла 1 литр 620 граммов крови. К умирающей девушке примчалась санавиация, но было уже поздно.

Ребенок остался жив, а его молодая мама умерла. Во врачебном бессердечии разбирается СК РФ.