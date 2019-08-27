Путин показал Эрдогану Aurus и его «летающую версию»

Президент России Владимир Путин на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) продемонстрировал лидеру Турции Реджепу Эрдогану легковой автомобиль Aurus проекта «Кортеж». Глава государства назвал своему турецкому коллеге цену транспортного средства - 18 миллионов рублей, в ответ на это Эрдоган пообещал подумать.

Путин также показал Эрдогану вертолет люкс-класса «Ансат» с салоном в стиле Aurus. Внутренняя отделка летательного аппарата отвечает самым высоким запросам. О стоимости этой машины к настоящему моменту ничего не известно.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском осмотрели новейший российский истребитель Су-57.