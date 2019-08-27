Нашествие тарантулов напугало жителей Башкирии

В Башкирии зафиксированы случаи укуса тарантула. Ядовитые пауки вызвали панику у людей.

О нашествии южнорусского тарантула сообщили жители села Языково Благоварского района республики. Как ядовитые пауки там оказались, точно никто из специалистов сказать не может. Эксперты полагают, что либо их завезли в регион случайно, либо виной всему стало глобальное потепление.

Несмотря на свой устрашающий вид, тарантулы не нападают первыми. Их укус не смертелен, но может вызвать аллергическую реакцию.

При встрече с тарантулом специалисты советуют прежде всего не поддаваться панике. Нужно надеть плотные перчатки и убрать паука в небольшую емкость с крышкой. В случае укуса достаточно принять антигистаминный препарат. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью.