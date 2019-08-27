Путин выразил надежду на то, что робот Федор окажет экипажу МКС необходимую помощь

Президент России Владимир Путин вышел на связь с экипажем Международной космической станции и поблагодарил космонавтов за блестяще выполненную работу по стыковке корабля «Союз» с роботом Федором на борту.

Комментируя отправку на орбиту робота, глава государства выразил надежду на то, что он окажет работающим на МКС космонавтам необходимую помощь и поддержку. Что касается проблемы со стыковкой «Союза» с МКС, то президент уверен, что она станет единственной и дальше все пойдет как по маслу.

«Ситуация в чем-то была нештатной, но космонавты блестяще с ней справились», - отметил президент.

Космический корабль «Союз МС-14» с российским антропоморфным роботом по имени Федор пристыковался к Международной космической станции со второй попытки.

Ранее корабль «Союз», на борту которого был робот Федор, проходил штатное сближение с МКС, но на последнем этапе возникли ранее не встречавшиеся колебания. Они помешали успешной стыковке. После этого экипажу МКС потребовалось вручную перестыковать модуль станции для второй попытки захода корабля.