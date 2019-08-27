Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией
Президент Франции назвал большой ошибкой любые попытки отталкивания России от Европы.
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией. С таким призывом хозяин Елисейского дворца выступил перед послами различных стран на официальном приеме.
Президент Франции добавил, что Россия является частью Европы, которая не должна становиться театром стратегического соперничества между Москвой и Вашингтоном. Любые попытки оттолкнуть Россию от Европы - это большая ошибка, добавил Макрон. Кроме того, глава Пятой республики призвал к сотрудничеству в сфере кибербезопасности и космоса.