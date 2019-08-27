К 115-летию ТАСС погасили художественный маркированный конверт
На марке изображена композиция над центральным входом в здание агентства - земной шар и аббревиатура ТАСС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В штаб-квартире ТАСС в Москве состоялась церемония гашения маркированного конверта, выпущенного к 115-летию информационного агентства.
Конверт украшает рисунок земного шара и логотип ТАСС. Это точная копия скульптурной композиции, которая находится над главным входом московской штаб-квартиры агентства.
Конверт выпущен общим тиражом в миллион экземпляров. Первые три письма в маркированных конвертах были отправлены в региональные информационные центры ТАСС.
Агентство отмечает день рождения 1 сентября. Сейчас в ТАСС трудятся почти две тысячи сотрудников. Ежедневно информационное агентство публикует около 1,5 тысячи сообщений.